Τα game 5 τριών παιχνιδιών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) στο NBA.

Καβαλίερς – Ράπτορς: 125-120

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέστρεψαν στο γήπεδό τους ύστερα από τις δύο ήττες στο Τορόντο και κατάφεραν να επικρατήσουν των Ράπτορς με 125-120, παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά. Πλέον βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των playoffs του NBA.

Πρωταγωνιστές για τους γηπεδούχους ήταν οι Χάρντεν και Μόμπλεϊ, οι οποίοι σημείωσαν από 23 πόντους και μοίρασαν εννέα ασίστ ο καθένας. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Μίτσελ και Σρέντερ, που πρόσθεσαν από 19 πόντους.

Για το Τορόντο, ο Μπάρετ έκανε μεγάλη προσπάθεια, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και πέντε ασίστ, όμως δεν κατάφερε να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Μάτζικ – Πίστονς: 109-116

Οι Πίστονς αντέδρασαν σε κρίσιμη στιγμή, επικρατώντας των Μάτζικ με 116-109 και μειώνοντας τη σειρά σε 3-2 υπέρ του Ορλάντο. Ο Ντούρεν ξεχώρισε με 45 πόντους, έχοντας βοήθεια από τον Χάρις με 23, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Μπανκέρο σημείωσε επίσης 45 πόντους, χωρίς όμως να φτάνουν για τη νίκη.

Λέικερς – Ρόκετς: 93-99