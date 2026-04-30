Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα για το Game 2 της σειράς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στα Play-Offs της EuroLeague.

Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Μποντιρόγκα προχώρησε στην απονομή του βραβείου του MVP της κανονικής περιόδου στον Σάσα Βεζένκοβ, τιμώντας τον για την εξαιρετική του σεζόν.

Η παρουσία του στο ΣΕΦ και η ειδική στιγμή της βράβευσης τράβηξαν τα βλέμματα πριν την έναρξη του κρίσιμου αγώνα.