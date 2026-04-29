Ο Λουίς Ενρίκε πρέπει να καταστρώσει τα σχέδιά του για το εκτός έδρας ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, χωρίς τον Ασράφ Χακίμι.

Ο τραυματισμός του Μαροκινού μπακ σημειώθηκε στον πρώτο ημιτελικό στο «Παρκ ντε Πρενς», όταν ο διεθνής άσος ένιωσε ενοχλήσεις στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Όπως ανακοινώθηκε μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στη ρεβάνς των ημιτελικών του UEFA Champions League απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (5-4 το πρώτο ματς).