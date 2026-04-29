Χαμόγελα και χαλαρή διάθεση επικράτησαν στη μικτή ζώνη, μετά το τρομερό παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου με τελικό σκορ 5-4, με τον Βιτίνια να κλέβει την παράσταση.

Ο Πορτογάλος μέσος, εμφανώς ευδιάθετος μετά τη νίκη της ομάδας του, διέκοψε για λίγο τις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, λέγοντας με χιούμορ πως πρέπει να αποχωρήσει γιατί «η γυναίκα του τον καλεί και αργεί να φύγει από τη μικτή ζώνη».