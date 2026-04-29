Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στο Μπιλμπάο, έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση του τελικού του FIBA Europe Cup απέναντι στην τοπική ομάδα.

Η αποστολή της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου έφτασε στη Bilbao Arena περίπου μιάμιση ώρα πριν από το τζάμπολ, με στόχο να υπερασπιστεί τη διαφορά των έξι πόντων από το πρώτο παιχνίδι και να κατακτήσει το τρόπαιο.

Κατά την άφιξη των «ασπρόμαυρων», στο γήπεδο βρίσκονταν κυρίως φίλοι της Μπιλμπάο, οι οποίοι υποδέχθηκαν την ελληνική ομάδα με συνθήματα. Την ίδια ώρα, οι περίπου 500 οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν στην Ισπανία αναμένεται να φτάσουν αργότερα οργανωμένα, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους από κοντά.