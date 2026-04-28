Την Τρίτη (28/4) η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο ομάδες να έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες τη φετινή σεζόν για την 4η αγωνιστική της League Phase και τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη με σκορ 1-2.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00 από την Cosmote Sport 1.

Ο Λουίς Ενρίκε υπογράμμισε στη συνέντευξη τύπου, πως οι δύο ομάδες που τίθενται αντιμέτωπες είναι, οι κορυφαίες της φετινής διοργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει σύνολο ανώτερο από την Παρί Σεν Ζερμέν.