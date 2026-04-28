Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (28/04) υποδέχεται την Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για το πρώτο παιχνίδι της σειράς για τα play offs της Euroleague.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports4, σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τρεις νίκες κόντρα στη Μονακό, για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, με τα πρώτα δύο παιχνίδια να διεξάγονται στο ΣΕΦ.

Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με ρόστερ 10 παικτών, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς δεν ταξίδεψε με την ομάδα.