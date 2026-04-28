Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ η Εθνική ανδρών, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Αλγερία και επικρατώντας με 3-1, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του 6ου ομίλου.

Η ελληνική ομάδα έδειξε από νωρίς αποφασιστικότητα και αγωνιστική συνοχή, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί απέναντι στο δεύτερο ισχυρότερο όνομα του γκρουπ. Με σταθερές παρουσίες και καθοριστικές νίκες στα κρίσιμα σημεία των αναμετρήσεων, η «γαλανόλευκη» έβαλε τις βάσεις για ένα ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι Παναγιώτης Γκιώνης και Γιώργος Σταματούρος μίλησαν στην κάμερα της ΕΦΟΕπΑ, τονίζοντας τη σημασία της επικράτησης αλλά και τη συγκέντρωση που απαιτείται για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Γκιώνη

«Πήγε πολύ καλά το ματς, κάναμε καλή αρχή. Το δεύτερο παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μετά μπήκε ο Γιώργος και καθάρισε. Είμαι πολύ χαρούμενος και τώρα ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι».

Οι δηλώσεις του Γιώργου Σταματούρου

«Μπήκα με το σκεπτικό να κερδίσω και να βοηθήσω όσο μπορούσα. Και το έκανα».