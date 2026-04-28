Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση και η πρώτη συνέντευξη Τύπου του νέου συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη, Ανδρέα Παπαμιμίκου.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την ένταξή του στο οργανόγραμμα του συλλόγου, με τον ίδιο να αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου του ιδιοκτήτη σε ζητήματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Το νέο στέλεχος του «Δικεφάλου του Βορρά» παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) και πραγματοποίησε την πρώτη του τοποθέτηση ως μέλος της διοίκησης.

Αναλυτικά όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη τύπου

«Το νέο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ ξεκινά. Ο ΠΑΟΚ από το 2012 πέρασε σε μία νέα εποχή με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να μεγαλώνει ως ποδοσφαιρικός οργανισμός. Δεν είναι όμως όλα τέλεια. Ο ΠΑΟΚ έσπασε την Αθηναιοκεντρική κυριαρχία και κατακτάει τίτλους.

Άλλαξε το επίπεδο του ΠΑΟΚ αλλά και οι κατακτήσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει πολλά. Έχει αρχίσει να εισχωρεί στην ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή σκηνή. Σε μία ιστορική χρονιά όμως φέτος, στα 100 χρόνια, δεν κυλάει όπως τη θέλαμε όλοι. Υπάρχει πόνος και στεναχώρια. Δικαιολογημένα. Αποφασισμένοι αυτόν τον πόνο να τα μετατρέψουμε σε δύναμη.

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στέκεται στο πλευρό της ομάδας και στις δύσκολες στιγμές. Όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ είναι ευγνώμων για αυτούς. Τα 100 χρόνια δεν είναι μία επετειακή κορνίζα. Είναι μία μετάβαση για να ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Το κεφάλαιο είναι απαιτητικό, ανταγωνιστικό και ευρωπαϊκό. Το νέο αθλητικό περιβάλλον εξελίσσεται ραγδαία το ίδιο ο ανταγωνισμός.

Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη πηγαίνει σε αυτό το κεφάλαιο με τολμηρές αποφάσεις, ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε σύγχρονο και ευρωπαϊκό οργανισμό. Αυτό το κεφάλαιο θα στηρίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και στο διοικητικό μοντέλο. Σε πεδία με σαφείς αρμοδιότητες. Χωρίς επικαλύψεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις.

Η σύγχρονη διάρθρωση του αγωνιστικού τμήματος, εδώ θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Θα δώσω ένα στίγμα σήμερα. Σε ότι αφορά τις νέες υποδομές, ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και νέο αθλητικό κέντρο. Έχουμε δεσμευτεί δημόσια, αυτά τα πρώτα είναι τα απολύτως απαραίτητα για τα επόμενα. Να είστε σίγουροι πως θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθούν στην ώρα τους.

Το νέο γήπεδο θα δώσει όραμα και νέες γενιές φιλάθλων. Εφάμιλλο ευρωπαϊκών ομάδων, θα δώσει ευκαιρία να δουλέψουμε σε ακόμα μεγαλύτερο επαγγελματικό επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ θα έχει όλα αυτά που χρειάζεται. Σε ότι αφορά το αγωνιστικό μοντέλο, μιλάμε για σαφές οργανόγραμμα. Θα στελεχώνεται με ανθρώπους με εξειδίκευση στο πεδίο τους. Άλλος με τις υποδομές, άλλος με το μάρκετινγκ. Το ίδιο στο αγωνιστικό.

Μοντέλο με σαφείς ευθύνες, και λειτουργίες. Άλλη λειτουργία της ΠΑΕ αλλή του αγωνιστικού τμήματος. Στο επόμενο κεφάλαιο, το DNA δεν αλλάζει. Θέλουμε και θα εξελιχθούμε, αλλά δεν θα αλλάξουμε ταυτότητα. Θα την ενισχύσουμε. Δεν θα αλλάξουμε τις αρχές που κουβαλάμε. Ο ΠΑΟΚ δεν θα αλλάξει αλλά εξελίσσεται σαν εταιρεία. Για να μεγαλώσει την ιστορία του.

Το ζητούμενο δεν είναι να αντιγράψει ο ΠΑΟΚ ένα κλαμπ. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα στίγμα από ένα σχέδιο που επιμελλούμαστε το τελευταίο διάστημα. Στο τέλος της σεζόν θα τα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα. Μέχρι τότε όμως, αυτό θέλω να τονιστεί, έχουμε μπροστά μας 4 σημαντικά ματς που κρίνονται πάρα πολλά. Όλοι συνεχίζουμε να δίνουμε τις δυνάμεις μας ώστε να ολοκληρώσουμε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τη σεζόν», τόνισε στην αρχική του τοποθέτηση, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Για το timing της ανακοίνωσης μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου: «Είναι αλήθεια ότι αυτή η στρατηγική ετοιμάζεται καιρό. Έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σε νέο κεφάλαιο. Με την καθοδήγηση του κυρίου Σαββίδη πολύ μεθοδικά ετοιμάζεται αυτό το κεφάλαιο. Είχαμε σκεφτεί να διεξαχθεί αυτό μετά την εκδήλωση των 100 χρόνων, αλλά λόγω του τελικού Κυπέλλου το καθυστερήσαμε λίγες μέρες. Δεν γίνεται σήμερα γιατί είχαμε αυτό το αποτέλεσμα το Σάββατο.

Έγινε γιατί όλο αυτό ήταν προετοιασμένο και μελετημένο. Κάποια πράγματα προχωρούν παράλληλα. Είμαι εδώ για να παρουσιάσω μία λογική πως θα πορευτούμε στο νέο κεφάλαιο. Με νέες δομές και στρατηγικές που αφορούν αυτές τις υποδομές. Ένα σύγχρονο μοντέλο στο αγωνιστικό τμήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απόφαση του προέδρου και θα γίνουν στην ώρα τους».

Για τους συνειρμούς με τη Νέα Δημοκρατία και αν έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι πάνω από όλα. Όλοι έχουμε τα πολιτικά μας πιστεύω. Εγώ σταμάτησα από την πολιτική τα τελευταία 12 χρόνια. Έχω τη δική μου εργασία και ο ΠΑΟΚ δεν έχει σχέση με την πολιτική».

Για την κατασκευή της Νέας Τούμπας και το προπονητικό κέντρο: «Είναι απόλυτα λογικό να έχουμε ενδιαφέρον όλοι για τις υποδομές. Δεν είναι απλά δέσμευση. Είναι απαραίτητο για έναν σύγχρονο οργανισμό. Έχουμε αγοράσει όλες τις απαραίτητες εκτάσεις για το αθλητικό κέντρο. Όλες τις απαραίτητες για να μην έχουμε τις παρεξηγήσεις που υπήρξαν. Έχουμε ολοκληρώσει τις πρόδρομες εργασίες, το μαστερπλαν και έχουν μπει μελετητές. Προχωράμε στις μελέτες και πιστεύω μέχρι τέλη Μαΐου θα πάρουμε τις εγκρίσεις από τη ΓΓΑ. Από το φθινόπωρο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα ξεκινήσει η κατασκευή. Είναι απόλυτα συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα. Η «Φωλιά του Δικεφάλου Αετού» τώρα. Υπογράψαμε με τον ΑΣ. Κάναμε τις πρώτες ενέργειες με τη σύσταση της εταιρίας.

Καταθέσαμε τα έγγραφα και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Το έργο αυτό χωρίζεται σε δύο project. Το πρώτο είναι ο περιβάλλων χώρος που είναι η ανάπλαση, η υπογειοποίηση και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το πάρκινγκ και το κολυμβητήριο. Εδώ γίνονται οι συζητήσεις με τους φορείς, Δήμος-Περιφέρεια-Κράτος, παράλληλα είναι αυτό το στάδιο. Και τα δύο τρέχουν ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι τα προβλήματα γραφειοκρατικά ή οτιδήποτε άλλο θα τα ξεπερνάμε. Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και μετά θα καταθέσουμε για έκδοση οικοδομικής αδείας. Επικουρικά αρκετοί ασχολούμαστε με αυτό το project γιατί είναι βασικός στόχος».

Για το αν υπάρχει τεχνικός διευθυντής στο αγωνιστικό τμήμα: «Εγώ παρουσίασα τις δομές και σε αυτά θα δοθούν απαντήσεις μετά το τέλος της σεζόν».

Για το τι είναι αυτό που κρίθηκε ότι πήγε λάθος για να αλλάξει το project: «Δεν κρίναμε μόνο ότι κάτι πήγε λάθος. Είναι η εξέλιξη που απαιτούνται σήμερα. Οι σύγχρονοι οργανισμοί πως λειτουργούν. Αν μείνουμε στάσιμοι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Για αυτό χώρισα τις απαιτήσεις αυτά τα 14 χρόνια επί Ιβάν Σαββίδη. Δεν κερδίσαμε μόνο τίτλους, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που οι απαιτήσεις όλων είναι διαφορετικές. Κάθε χρόνο θα πρέπει να πρωταγωνιστούμε.

Για να πρωταγωνιστείς πρέπει να εξελιχθείς. Λάθη κάνουν όλοι. Πάντα γίνονται. Από εκεί και πέρα, όομως είναι σημαντικό να βλέπεις πότε τελειώνει μία περίοδος και πως θα είσαι έτοιμος για να μπορέσεις να βάλεις προυποθέσεις για να κάνεις τη μετάβαση. Αυτό αντιλήφθηκε ο κύριος Σαββίδης. Πάει τον ΠΑΟΚ σε ένα νέο κεφάλαιο. Όταν τον ανέλαβε ήταν σε άλλο κεφάλαιο ο ΠΑΟΚ. Όλοι έδιναν την ψυχή τους τότε. Δεν μηδενίζεται καμία εποχή. Ανέλαβε τότε και έκανε μία μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Βλέποντας ότι οι ανάγκες το επιβάλλουν, ανοίγει νέο κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο θα μας κάνει πρωταγωνιστές».

Για το νέο πλάνο μετάβασης,ποια στοιχεία θα ενισχύουν τη σύνδεση του κόσμου με την ΠΑΕ και την ομάδα :«Ο ΠΑΟΚ είνια καθημερινότητα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ζει μαζί του. Ακόμα και αυτό εξελίσσεται. Αυτό παίζει ρόλο σημαντικό η Νέα Τούμπα. Αυτό θα βοηθήσει στη μετεξέλιξη της κουλτούρας του φίλου του ΠΑΟΚ. Ο φίλος του ΠΑΟΚ μέσα από τη Νέα Τούμπα θα ζήσει διαφορετικά τα πράγματα, θα ζει όμορφες στιγμές.

Θα εστιάσουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση όλων μας. Αλλά στην καλύτερη σχέση του οργανισμού όλου με τους φιλάθλους. Μία σχέση οριοθετημένη, ο καθένας ξέρει τον ρόλο του, αλλά θα έχουμε φιλάθλους που θα ξέρουν την πυξίδα και που το πάμε. Το περισσότερο όμως δεν είναι πάντα η νίκη. Είναι λίγο σκληρό. Δεν θα εξαρτιόμαστε κάθε Κυριακή για ένα δοκάρι και έξω. Ο ΠΑΟΚ είναι τρόπος ζωής και εμείς θέλουμε να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο».

Για το που θα παίζει ο ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν και ένα σχόλιο για το Καυτανζόγλειο: «Έχουμε ουσιαστικά δύο διαγωνισμούς. Ένας που αφορά την περιφέρεια και δύο διαφορετικά project σε ένα έργο. Εμείς πιέζουμε περιφέρεια, Καυτανζόγλειο και Υπουργείο να συντονιστούν για να προχωρήσουν οι εργασίες. Έχουμε προσφερθεί προς κάποιες διεργασίες που δεν προβλέπονται στα κεφάλαια που έχουν αναλάβει η Περιφέρεια και το Υπερταμείο, να τις κάνουμε εμείς.

Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Οι φορείς επιτέλους να τρέξουν τις διαδικασίες. Την επόμενη χρονιά θα παίζουμε στην Τούμπα γιατί περιμένουμε την οικοδομική άδεια για το γήπεδο, μετά να ακολουθήσει το γκρέμισμα. Αν κάποιους αγώνες, εφόσον προχωρήσουν οι εργασίες, γίνουν στο Καυτανζόγλειο, αυτό είναι άλλο ζήτημα».

Για την συνάντηση Σαββίδη-Λουτσέσκου: «Δεν έχω κάτι επ αυτού. Δεν αφορά τον δικό μου τομέα. Δεν θα αναιρέσω τον ρόλο μου. Ο πρόεδρος όπως γνωρίζετε ασχολείται κάθε μέρα-νύχτα με τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να μην το βλέπει το πως είναι ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα πάρει τις αποφάσεις του σε κατάλληλο timing».

Για το αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθούν τα δύο έργα: «Αν όλα πάνε καλά, θεωρούμε, γιατί δεν εξαρτώνται τα πάντα από μας, μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το αθλητικό κέντρο. Η πρώτη εκτίμηση είναι στους 20-22 μήνες για το αθλητικό κέντρο. Όσον αφορά τη Νέα Τούμπα, μετά το καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και είναι σημαντικό να το καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει το παράλληλο project.

Τον περιβάλλοντα χώρο δηλαδή. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι δύσκολες και θα κάνουμε ότι μπορούμε . Χρειάζεται ευελιξία από τις αρμόδιες αρχές. Από όλα τα Υπουργεία, όχι μόνο βούληση και ευχολόγια. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει αυτό που δικαιούται με κάθε τρόπο».

Για τις χρηματοδοσίες αν είναι εξασφαλισμένες: «Για να έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρος προφανώς και θα αναλάβουμε μέχρι το τέλος αυτά τα project. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε συνεπείς. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει το υψηλότερο μπάτζετ των ετών. Αυτό είναι σημαντικό για να μην δημιουργούμε άλλα σενάρια. Άκουγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι παρατημένος τα τελευταία 5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ από το 2021 και μετά πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και πήγε 2 φορές στους «8» της Ευρώπης. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά αν αυτό είναι παρακμή τι να πουν άλλες ομάδες.

Όλος ο οργανισμός δηλαδή δεν κάνει τίποτα για να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα; Καλό είναι να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Είναι δύσκολη η περίοδος σίγουρα. Άλλο να υπάρχουν δυσκολίες και άλλο η διάθεση να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. Δεν έχω δει αυτά τα 5 χρόνια κάτι ακραίο, κάτι στραβό, που αφορά την οικονομική κατάσταση. Κάποιοι θέλουν να το συντηρούν αυτό, αλλά να το συντηρούν με την αλήθεια. Γιατί πάντα η αλήθεια νικάει».

Για τα νέα γήπεδα του ανταγωνισμού: «Να κάνουμε και εμείς γήπεδο. Είναι απλό, για αυτό και θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για το που θα στηριχθεί ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά: «Έχουμε μελετήσει μοντέλα από άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Πάντα το μοντέλο όμως που παίρνεις το προσαρμόζεις στο ελληνικό περιβάλλον. Πάμε να κάνουμε ένα μείγμα. Μετά το τέλος της σεζόν όλα θα γίνουν πιο απλά».

Για την αμφισβήτηση προς τον πρόεδρο και πως το βίωσε: «Επειδή εδώ είναι καθαρά προσωπική ερώτηση δεν θα σταθώ σε αυτό. Ο κόσμος αναγνωρίζει πως το πέρασε. Ακόμα και προς τον ΑΣ, με όλες τις πικρίες, επειδή ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο ηγέτης της οικογένειας του ΠΑΟΚ, δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει τον Ερασιτέχνη. Το καλοκαίρι θυμάστε τι έγινε. Ο ηγέτης της οικογένειας του ΠΑΟΚ όπως και αν αισθάνθηκε δεν σταμάτησε τη στήριξή του».

Για το παράπονο του κόσμου που δεν μαθαίνει πράγματα: «Ο κόσμος πάντα έχει απαιτήσεις και έτσι πρέπει. Νομίζω γίνεται μία καλή δουλειά που θα εξελιχθεί περισσότερο. Υπάρχουν μοντέλα με περισσότερη συμμετοχή των φιλάθλων. Υπάρχουν και τα κανάλια επικοινωνίας. Σίγουρο είναι ότι η εξέλιξη οδηγεί».

Για το αν υπάρχει κάποια ομάδα-πρότυπο για την εξέλιξη του ΠΑΟΚ: «Όπως απάντησα και πριν υπάρχουν μοντέλα, που τα προσαρμόζουμε στο ελληνικό περιβάλλον. Δεν έχουμε πάρει μόνο ένα μοντέλο. Ο ΠΑΟΚ έχει το δικό του DNA και ταυτότητα. Κανείς δεν θα αλλάξει αυτό το DNA. Απλά θα εξελίξουμε αυτό το DNA. Αυτή είναι η δουλειά μας. Θα ήθελα να κριθώ αυστηρά στο τέλος από όλους».