O Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε σημαντική νίκη απέναντι στη Μονακό με 87-79 και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια. Με τις Ισπανικές ομάδες όμως το «τριφύλλι» δεν έχει και τόσο καλή παράδοση.

Τα playoffs ξεκίνησαν από τη σεζόν 2004-05 να υπάρχουν στο χάρτη του ευρωπαϊκού μπάσκετ (οι σειρές τότε ήταν στα τρία παιχνίδια). Αυτό διήρκησε μέχρι τη σεζόν 2007-08, αφότου αργότερα τα παιχνίδια αυξήθηκαν στα πέντε.

Πριν τη σεζόν αυτή, η EuroLeague δεν είχε τη μορφή playoffs όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Μετά τη φάση του των «16», οι ομάδες προκρίνονταν, απευθείας στο Final Four, όπου τα παιχνίδια ήταν νοκ-άουτ και κρινόταν σε έναν μόνο αγώνα.

Η βασική διαφορά είναι ότι πλέον η πρόκριση δεν κρινόταν σε ένα παιχνίδι, αλλά σε μια σειρά αναμετρήσεων, κάνοντας τη διαδικασία πιο απαιτητική και πιο δίκαιη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σεζόν 2005-06: Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Μπασκόνια (Tau Ceramica Vitoria η ονομασία της τότε) με το πρώτο παιχνίδι να λήγει 84-72 στο ΟΑΚΑ, υπέρ των «πρασίνων». Στα επόμενα δύο η ισπανική ομάδα παίρνει τη νίκη εντός έδρας με 85-79 και κάνει το λεγόμενο «break» στην Αθήνα (71-74) και περνάει στο Final Four.

Σεζόν 2012-13: Η σειρά εκείνη τη χρονιά έφτασε μέχρι τα πέντε παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα νικάει για μόλις δύο πόντους, το πρώτο μεταξύ τους αναμέτρηση (72-70). Ο Παναθηναϊκός από την άλλη κάνει το «break» (65-66) στο Palau Blaugrana, κερδίζει το επόμενο στο ΟΑΚΑ με 65-63, αλλά χάνει τα επόμενα δύο (60-70 εντός), (64-53 εκτός) και η ομάδα της Βαρκελώνης τον βγάζει εκτός Final Four.

Σεζόν 2015-16: Μετά από 10 χρόνια ακριβώς συναντάει ξανά το εμπόδιo της Μπασκόνια, με τον στόχο της «εκδίκησης». Όμως, η ομάδα από τη Βιτόρια δεν αφήνει περιθώρια στο «τριφύλλι» και κάνει τη λεγόμενη «σκούπα» με 3-0 στα παιχνίδια ( 84-68, 82-78, 75-84).

Σεζόν 2017-18: Η πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθεί στον δρόμο του (πήρε και την κούπα αυτή τη χρονιά) με τον 18χρονο τότε Λούκα Ντόντσιτς. Ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μυθικό πρώτο παιχνίδι «διαλύοντας» την «Βασίλισσα» με 95-67. Η ομάδα του τότε προπονητή Πάμπλο Λάσο, ξύπνησε για τα καλά και πήρε όλα τα επόμενα παιχνίδια: 82-89 εκτός, 81-74 εντός και 89-82 εντός.

Σεζόν 2018-19: Ξανά στον δρόμο του η Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε αυτή τη φορά θα καταφέρει να την «εκδικηθεί». Το 3-0 στα παιχνίδια μιλάει από μόνο του: 75-72 εντός, 78-63 εντός και 82-89 εκτός. Δεν είναι εύκολο να αποκλείσει κανείς την «Βασίλισσα» της Ευρώπης, όποιους παίκτες και αν διαθέτει.

Το Final Four φιλοξενείτε στο Telekom Center Athens και ο Παναθηναϊκός θέλει να βρίσκεται εκεί. Η παράδοση λέει ότι θα δυσκολευτεί αρκετά, διότι και η Βαλένθια τερμάτισε και δεύτερη στην κανονική διάρκεια. Με τα λόγια ξέρουμε όλοι, στο γήπεδο θα μιλήσει ο καλύτερος.

Βαγγέλης Αλεξανδρής