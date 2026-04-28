Το 1-0 στην σειρά των Play-Offs έκανε ο Ολυμπιακός ενάντια στην Μονακό επικρατώντας στο ΣΕΦ με 91-70.

Ο καλύτερος των ερυθρόλευκων ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος σημείωσε 20 πόντους, ενώ οι Φουρνιέ, Τζόσεφ και Μιλουτίνοφ σημείωσαν από 13.

Για τους Μονεγάσκους, ο Τζέιμς είχε 17 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Ντιαλό σημείωσε 15.

Ο αγώνας

Πρώτο δεκάλεπτο:

Ο αγώνας ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να ψάχνουν εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Η Μονακό μπήκε ελαφρώς καλύτερα και προηγήθηκε νωρίς (4-6 στο 3’) με τους Τζέιμς και Μπλόσομγκεϊμ, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε άμεσα. Ο Βεζένκοφ έφερε το ματς στα ίσα (9-9) με καλάθι και φάουλ, με το παιχνίδι να συνεχίζεται σε ισορροπημένο τέμπο. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει, με τη Μονακό να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα στο φινάλε και να κλείνει την περίοδο μπροστά με 19-20.

Δεύτερο δεκάλεπτο:

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση, κυρίως μέσα από την άμυνά του, και βρήκε ρυθμό στην επίθεση. Ο ΜακΚίσικ έδωσε το σύνθημα με προσωπικό σερί, βάζοντας τους «ερυθρόλευκους» μπροστά (24-23), ενώ στη συνέχεια Φουρνιέ και Τζόσεφ ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (32-25). Η Μονακό αντέδρασε προσωρινά και μείωσε, ωστόσο οι Πειραιώτες είχαν απαντήσεις. Με σημαντικά καλάθια από Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο και έκλεισε το ημίχρονο στο +9 (45-36).

Τρίτο δεκάλεπτο:

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός μπήκε ακόμη πιο αποφασισμένος, αυξάνοντας τη διαφορά με καλές επιλογές στην επίθεση και πίεση στην άμυνα. Η διαφορά έφτασε μέχρι και το +16 (56-40), με τους «ερυθρόλευκους» να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους. Η Μονακό προσπάθησε να αντιδράσει, κυρίως με τον Ντιαλό, όμως οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν την τρίτη περίοδο με προβάδισμα 66-51.

Τέταρτο δεκάλεπτο:

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Με τον Μιλουτίνοφ να δίνει λύσεις κοντά στο καλάθι, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +20 (71-51), «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η Μονακό επιχείρησε να μειώσει, όμως οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Τζόσεφ να σκοράρουν διαρκώς. Το τελικό 91-70 επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, που έκανε το 1-0 στη σειρά των Play-Offs.