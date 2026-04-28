Ο Λιονέλ Μέσι άφησε για λίγο στην άκρη τη δουλειά στα γήπεδα, που συνεχίζει να την κάνει σε υψηλό επίπεδο και βγήκε για μία χαλαρή βόλτα στο Μαϊάμι.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Λίο» αποφάσισε να επισκεφθεί ένα τοπικό μαγαζί για καφέ στο οποίο υπήρχαν και άλλοι πελάτες.

Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο μαγαζί και προσπαθώντας να το συνειδητοποιήσουν, πραγματοποίησαν το αυτονόητο. Δηλαδή ζήτησαν να φωτογραφηθούν με τον Αργεντίνο σταρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daily Mail Sport (@dailymailsport)

Μία πράξη που δείχνει αν μην τι άλλο ότι ο Μέσι πάνω από όλα είναι άνθρωπος σε μια στιγμή μακριά από τα φώτα και τη δημοσιότητα.