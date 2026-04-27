Ο Χρήστος Κόντης έζησε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της προπονητικής του καριέρας, οδηγώντας τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε έναν τελικό που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Με αυτό το τρόπαιο, ο Κόντης οδήγησε τους Κρητικούς μόλις στο δεύτερο κύπελλο της 100χρονης ιστορίας τους, ενώ παράλληλα έγραψε ιστορία και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς έγινε ένας από τους λίγους προπονητές που έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας με δύο διαφορετικές ομάδες, μετά την επιτυχία του το 2024 με τον Παναθηναϊκό.

Στο πλευρό του στον μεγάλο τελικό βρέθηκε η οικογένειά του, με τις κόρες του να ζουν έντονα τη στιγμή της επιτυχίας. Η Ζωή Κόντη μάλιστα μοιράστηκε βίντεο από την προσωπική της οπτική, αποτυπώνοντας τη χαρά της για την κατάκτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Παρούσα ήταν και η μικρότερη κόρη του, Σίλια, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειας, που πανηγύρισαν μαζί του την ιστορική βραδιά.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τις στιγμές που ακολούθησαν, αναφέροντας πως το γιορτινό κλίμα συνεχίστηκε οικογενειακά, τονίζοντας τη στενή σχέση που έχει με τις κόρες του και τη σημασία που έχει για εκείνον η παρουσία τους σε τέτοιες στιγμές.