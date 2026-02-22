Ένα το ματς που «καίει» στη σημερινή αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας: ΟΦΗ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Κόντης απέναντι στον Μπενίτεθ. Και όποιος δεν αντιλαμβάνεται το διακύβευμα, μάλλον ξεχνά ιδιαίτερα σημαντικές παραμέτρους.

Ο Χρήστος Κόντης στο δεύτερο πέρασμά από τον Παναθηναϊκό, αμέσως μετά την απόλυση του Βιτόρια, ουδέποτε έκρυψε στο περιβάλλον του πως θα ήθελε να ισχύσει στο πρόσωπό του το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού». Διάλεξε και έφερε δικούς του συνεργάτες. Ακουσε ποδοσφαιριστές όπως ο Μπακασέτας και ο Σιώπης να μιλούν με θερμά λόγια για τις προπονητικές του ικανότητες και το σχέδιό του. Και είδε επιθετικούς (Ζαρουρί) να σημειώνουν χατ-τρικ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο (Ελβετία) , με το Τριφύλλι να εξασφαλίζει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Γιουρόπα Λιγκ. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν δικαίωσε τον φιλόδοξο προπονητή. Η διαδρομή που επιχείρησε καθόλου ανέφελη δεν ήταν, οπότε όταν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό φρόντισε να πιάσει σωστή θέση στην εκκίνηση και να αρχίζει το ανέβασμα των σκαλοπατιών από τον ΟΦΗ. Η βελτίωση που δείχνει το σύνολο των Ασπρόμαυρων είναι θεαματική. Κερδίζει θέσεις στο πρωτάθλημα. Εφτασε ξανά σε τελικό Κυπέλλου. Και με τον Κόντη να ζητεί πλέον όχι απλά την επιβεβαίωση, αλλά να δείξει και στον Ράφα Μπενίτεθ πως άξιζε να συνεχίσει αυτός στη θέση του, άρα πως μπορούσε να οδηγήσει το πράσινο σκάφος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ από την άλλη, αποτελεί τον τοπ προπονητή που έφτασε στα μέρη μας. Αν κάποιος αναλογιστεί τις ομάδες που έχει προπονήσει και τους τίτλους που πανηγύρισε σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αμφισβητίες του τον αποκαλούν «πρώην». Οι θαυμαστές του αναφέρονται σε αυτόν με κολακευτικά λόγια και επιμένουν πως δεν έχει ρίξει στο τραπέζι όλα τα χαρτιά της προπονητικής τράπουλας. Κι όμως… Αλλάζει παίκτες σαν τα πουκάμισα, τα συστήματα στο Κορωπί διαφοροποιούνται από ραντεβού σε ραντεβού και οι ηλιόλουστες ημέρες δίνουν τη θέση τους σε συννεφιασμένες. Η καλή απόδοση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν ήταν κάτι που ισοδυναμούσε με οξυγόνο για τον Ισπανό προπονητή. Με την επισήμανση πως πάντα χρειάζεται και μια δεύτερη θετική απόδοση ώστε να πειστούν οι πάντες για το σωστό των επιλογών και του όλου εγχειρήματος.

Θα τα καταφέρει, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στην Κρήτη; Θα περάσει αλώβητος ο Μπενίτεθ από τον άλλοτε κόουτς της ομάδας, τον Κόντη; Όπως και να έχει, μπροστά μας υπάρχει ένα «ραντεβού με δύο γνωστούς». Αμφότεροι ζητούν απαντήσεις να δώσουν. Και με τους δύο να έχουν ισχυρά κίνητρα για μια επιτυχία.