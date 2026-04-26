Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε σημαντική νίκη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-0 στα σετ του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, πετυχαίνοντας άμεσα break και χτίζοντας προβάδισμα από νωρίς στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-2. Στο δεύτερο σετ ο Μπούμπλικ παρουσίασε μεγαλύτερη αντίσταση, όμως ο Τσιτσιπάς διατήρησε σταθερότητα στα service games του και βρήκε το καθοριστικό break στο φινάλε, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 7-5.

Με αυτή την επικράτηση, ο Τσιτσιπάς προχωρά στην επόμενη φάση του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ.

