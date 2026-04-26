Το βραβείο του MVP για τη σεζόν 2025/26 στην EuroLeague κατέληξε στον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια με εξαιρετικά νούμερα: 19.4 πόντοι (με 62.5% στα δίποντα, 39.9% στα τρίποντα, 89.2% στις βολές), 6.6 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ, 1.1 λάθη και 23.1 PIR ανά 28’22” συμμετοχής σε 34 παιχνίδια, έχοντας ξεκινήσει βασικός σε όλα.

Με αυτές τις επιδόσεις, ήταν ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague, κερδίζοντας το Alphonso Ford Trophy, πρώτος στην αξιολόγηση και πέμπτος στα ριμπάουντ. Αυτός ο συνδυασμός τον ανέδειξε για δεύτερη φορά MVP της σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά την πρώτη του διάκριση το 2022/23.

Μαζί με τον Βεζένκοβ, ο Μίλος Τεόντοσιτς και ο Βασίλης Σπανούλης είναι άλλοι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της EuroLeague στο παρελθόν.

