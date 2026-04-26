Η Ρότσντειλ υποδεχόταν την Γιόρκ για την τελευταία αγωνιστική της πέμπτης κατηγορίας της Αγγλίας και χρειαζόταν μόνο νίκη για να πάρει την πρώτη θέση, που θα συνοδευόταν με απευθείας άνοδο στην τέταρτη καητγορία.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 95ο λεπτό με γκολ του Ντιεσερούβ και οι οπαδοί μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, νομίζοντας ότι η αναμέτρηση είχε κριθεί υπέρ τους.

Έλα που όμως η Γιόρκ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 103΄και κυριολεκτικά μία στιγμή πριν λήξη ο αγώνας, ο Στόουνς σκόραρε και ισοφάρισε σε 1-1.

Έτσι, η Γιόρκ πήρε την πρώτη θέση με 108 βαθμούς, δύο παραπάνω από την δεύτερη Ρότσντειλ (ενώ με νίκη η Ρότσντειλ θα ήταν πρώτη) και την άνοδο στην επόμενη κατηγορία.

Ακολούθησαν σκηνές έξαρσης χαράς από την μία πλευρά και απογοήτευσης από την άλλη.

Δείτε το συγκλονιστικό «φινάλε»

Έτσι, η Ρότσντειλ θα χρειαστεί να παίξει μπαράζ για την άνοδο της.

