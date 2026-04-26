Η Στουτγκάρδη και η Βέρντερ Βρέμης μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) σε αναμέτρηση της Bundesliga, με το αποτέλεσμα να αφήνει διαφορετικές γεύσεις στις δύο ομάδες.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν στο 18ο λεπτό, όταν ο Στέιτζ εκμεταλλεύτηκε την πάσα από τα δεξιά και με διαγώνιο σουτ έγραψε το 0-1. Η Στουτγκάρδη προσπάθησε να αντιδράσει πριν το ημίχρονο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και έφτασαν στην ισοφάριση στο 61’, με τον Ντεμίροβιτς να σκοράρει με κεφαλιά λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Παρά την πίεση για την ανατροπή, το σκορ έμεινε μέχρι το τέλος στο 1-1.

Η Ντόρτμουντ «κλείδωσε» το Champions League 

Η Ντόρτμουντ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Φράιμπουργκ, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 4-0 εντός έδρας και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την έξοδο στη League Phase του Champions League.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, με τον Μπάιερ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τελείωμα από πλάγια θέση. Στο 14’, ο Γκιρασί διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ στο 31’ ο Μπενσεμπαϊνί με κεφαλιά ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Η Ντόρτμουντ διαχειρίστηκε εύκολα το υπέρ της σκορ στη συνέχεια και στο 87’ ο Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 με δυνατό σουτ, ολοκληρώνοντας την εμφατική εμφάνιση.

Η Φράιμπουργκ, που στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στα ημιτελικά του Europa League απέναντι στην Μπράγκα, έμεινε στην 8η θέση της Bundesliga.

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Λειψία – Ουνιόν 3-1

Άουγκσμπουργκ – Άιντραχτ 1-1

Κολωνία – Λεβερκούζεν 1-2

Χάιντενχαϊμ – Σαν Πάουλι 2-0

Μάιντς – Μπάγερν 3-4

Βόλφσμπουργκ – Γκλάντμπαχ 0-0

Αμβούργο – Χόφενχαϊμ1-2

Στουτγκάρδη – Βέρντερ 1-1

Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ 4-0

