Νέα ένταση σημειώθηκε στο ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης.

Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, αποτέλεσμα που τον έβγαλε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Μετά τη λήξη του αγώνα επικράτησε εκνευρισμός, καθώς ποδοσφαιριστές και άνθρωποι των δύο ομάδων αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, προκαλώντας προσωρινά αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα χωρίς περαιτέρω συνέχεια.