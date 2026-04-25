Λίγα λεπτά πριν την σέντρα του τελικού Κυπέλλου , οι οπαδοί του ΟΦΗ προχώρησαν σε μια συγκινητική κίνηση, καθώς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας στεφάνια εις μνήμην των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα στην Ρουμανία, τα οποία κατέθεσαν στο μνημείο με τα ονόματα των φιλάθλων στις εξέδρες που βρίσκονται οι φίλοι του Δικέφαλου του βορρά.

Δείτε τις φωτογραφίες