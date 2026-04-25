Με στόχο την ιστορική δεύτερη κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει σήμερα στις 20:30 τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε για βασικούς τους εξής: στην εστία ο Χριστογεώργος, ακραία μπακ οι Σενγκάλιε και Αθανασίου, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Κρίζμανιτς, Κωστούλας και Πούγγουρας. Στον άξονα θα βρεθούν οι Καραχάλιος και Ανδρούτσος, στα άκρα της επίθεσης οι Φούντας και Νους, και στην κορυφή ο Σαλσέδο.