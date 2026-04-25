Πρωτοφανής καθυστέρηση πάνω από 30 λεπτά παρατηρήθηκε στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, καθώς ο αγώνας του Άρη με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall καθυστέρησε να φτάσει στο ημίχρονο.

Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο, το οποίο είχε παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη, πήρε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο.

Έτσι, όλοι οι υπόλοιποι αγώνες της ημέρας, περιλαμβανομένου του ΑΕΚ-Ολυμπιακός, ξεκίνησαν το δεύτερο ημίχρονο ταυτόχρονα. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε προκειμένου να υπάρχει ταυτόχρονη εξέλιξη, δεδομένου ότι η τελευταία αγωνιστική είχε κρίσιμη σημασία για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης και τις ομάδες που θα υποβιβαστούν.