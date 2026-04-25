Η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL έφτασε στο τέλος της, με τον Πανιώνιο να αποχαιρετά την κατηγορία και να υποβιβάζεται στην Α2, ενώ παράλληλα «κλείδωσαν» και τα ζευγάρια των Play-Offs.

Η μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στις δύο νίκες, με τα φαβορί να ξεκινούν από πλεονεκτική θέση, έχοντας πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Κολοσσό Ρόδου, ο Παναθηναϊκός τη Μύκονο, ο ΠΑΟΚ το Περιστέρι, ενώ η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Άρη.

Τα ζευγάρια των Play-Offs:

Ολυμπιακός (1) – Κολοσσός Ρόδου (8)

Παναθηναϊκός (2) – Μύκονος Betsson (7)

ΠΑΟΚ (3) – Περιστέρι Betsson (6)

ΑΕΚ (4) – Άρης Betsson (5)

Η τελική βαθμολογία της GBL