Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL συνεχίζεται με γεμάτο πρόγραμμα, καθώς το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί με τις περισσότερες ομάδες που κυνηγούν στόχους σε όλα τα επίπεδα της βαθμολογίας.

Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Betsson (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΑΟ Μυκόνου, σε μια αναμέτρηση όπου οι «πράσινοι» θέλουν να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους, ενώ η Μύκονος αναζητά μια μεγάλη υπέρβαση απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας.

Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα Ιαπωνική (18:15, ΕΡΤ Sports 3)

Στη Ρόδο, ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει την Καρδίτσα σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη σε περίπτωση που νικήσουν και το Μαρούσι και ο Πανιώνιος και βρεθούν αυτές στην ζώνη του υποβιβασμού.

Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής (18:15, ΕΡΤ Sports 1)

Ο Προμηθέας φιλοξενεί τον Ηρακλή σε μια δυνατή αναμέτρηση, με τους Πατρινούς να θέλουν νικήσουν ενάντια στον «Γηραίο» και να του «κλέψουν» με αυτόν τον τρόπο την 8η θέση που μπορεί να οδηγήσει στα Play-Off

ΠΑΟΚ – Μαρούσι (18:15, ΕΡΤ Sports 2)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρούσι, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να επιδιώκει τη νίκη μπροστά στο κοινό του μετά την νίκη κόντρα στην Μπιλμπάο, ενώ το Μαρούσι θέλει την νίκη για να οριστικοποιήσει την παραμονή του στην Basket League.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (18:15, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, όπου η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι με έντονο ενδιαφέρον και υψηλό επίπεδο, που πάντα τραβά τα βλέμματα στο ελληνικό μπάσκετ.

Άρης – Πανιώνιος (18:15, ΕΡΤ1 ΣΠΟΡ)

Οι Κιτρινόμαυροι, θέλουν να κλείσουν την κανονική διάρκεια όντας πέμπτοι, ενώ στο γήπεδο θα έχουν μεγάλη υποστήριξη καθώς θα βρίσκονται εκεί οι Νίκος Γκάλης, Ρίτσαρντ Σιάο και Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο. Από την αντίπερα όχθη, ο Πανιώνιος θέλει την νίκη και ήττα του Αμαρουσίου για να σώσει την κατηγορία.

Η βαθμολογία της Basket League