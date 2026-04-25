Ακόμη ένα βήμα για τον τίτλο έκανε η Μπαρτσελόνα που νίκησε εκτός έδρας τη Χετάφε με 2-0 και αύξησε στο +11 τη διαφορά της από την δεύτερη Ρεάλ που σκόνταψε (1-1) στο εκτός έδρας ματς με την Μπέτις. Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν ακόμη ένα βήμα για τον τίτλο.

Η Μπαρτσελόνα είχε να νικήσει την Χετάφε στη Μαδρίτη από το 2019. Αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Γιαμάλ (σ.σ. νοκ άουτ για όλη τη σεζόν και κάνει αγώνα δρόμου για το μουντοά). Τα γκολ πέτυχαν οι Φερμίν και Ράσφορντ.

Πιο απειλητική η Μπαρτσελόνα στο ξεκίνημα, καθώς στο 4’ είχε κεφαλιά του Λεβαντόφσκι και στο 5’ σουτ του Ολμο που κατέληξαν άουτ. Για την Χετάφε ο Αραμπάρι στο 7’ είχε κεφαλιά που κόπηκε από τους αμυντικούς.

Η Μπαρτσελόνα είχε κατοχή μπάλας 77 % στο πρώτο ημίχρονο, όμως δεν έβρισκε τον δρόμο προς τα δίχτυα ούτε έκανε την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάντως, κατάφερε να προηγηθεί λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, συγκεκριμένα στο 45’, με πλασέ του Φερμίν, μετά από ασίστ του Πέδρι.

Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο και οι φιλοξενούμενοι δεν ένιωσαν σε καμία στιγμή ότι κινδυνεύουν. Ετσι τελείωσαν το ματς στο 74’ με σουτ του Ράσφορντ, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε λάθος και βγήκε στην αντεπίθεση.

Στο 90+3’ ο Κασάδο έχασε ευκαιρία για το 3-0 καθώς αστόχησε από τα 3 μέτρα!

ΧΕΤΑΦΕ: Σόρια, Ιγκλέσιας, Μποσέλι (46’ Φεμένια), Ντουάρτε, Ντζενέ (76’ Αμπκάρ), Νταβίντσι (76’ Σανκρίς), Μπιρμάντσεβιτς (46’ Βάθκεθ), Μίγια, Αραμπάρι (80’ Καμαρά), Μαρτίν, Σατριάνο

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κουντέ (61’ Αραούχο), Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι (87’ Κασάδο), Γκάβι (61’ Ντε Γιονγκ), Όλμο, Μπαρντάτζι (61’ Ράσφορντ), Φερμίν (81’ Μπαλντέ), Λεβαντόφσκι

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ