Το νέο Volkswagen ID. Buzz με την επιστροφή του από το παρελθόν κάνει χωρίς αμφισβήτηση θραύση στο πέρασμα του, με ένα ευρηματικό τεχνολογικά εσωτερικό που συνδέει το παρελθόν με χώρους χωρίς …τσιγγουνιές και σχεδιασμό σε διαχρονική ισχύ.

Σήμερα, η VW με αυτή την έκδοση έφερε ρίγη συγκίνησης στους παλιούς της δεκαετίας του 60, που μπορεί να μην έχει τα θορυβώδη μοτέρ στο πίσω τμήμα τοποθετημένα όπως ο προγονος τους, αλλά η ηλεκτροκίνηση, όντας η δυνατή επιταγή της σύγχρονης εποχής εδραιώνεται με κομψό τρόπο στη γκάμα της φίρμας, που η αλήθεια είναι ότι δεν της λείπουν μοντέλα που να τη συνδέουν με το παρελθόν (όπως το Beetle ή και το Polo). Σε κάθε περίπτωση το νέο Volkswagen ID. Buzz σε προδιαθέτει να …κόψεις εκατοντάδες χιλιόμετρα, χωρίς περιορισμούς αφού έχει φτιαχτεί να μεταφέρει ακόμη και τους πιο ιδιότροπους ατσαλάκωτους.

Το νέο Volkswagen ID. Buzz προσφέρει ένα χαρισματικό μεταξόνιο που αγγίζει τα 3,2 μέτρα, με την ID. Buzz LWB έκδοση να φλερτάρει με τα 4,9 μέτρα σε μήκος, που σημαίνει ότι οι σχεδιαστές έκαναν εύκολη υπόθεση την έννοια ευρυχωρία. Στην πράξη στο νέο μοντέλο μπορούν να καθίσουν χωρίς παραχωρήσεις επτά επιβάτες, με όλα τα κονφόρ στη διάθεση τους.

Το πρόσθετο μήκος δημιουργεί χώρους για έως και επτά θέσεις (δύο μπροστά, τρεις στη 2η σειρά καθισμάτων, δύο στην 3η σειρά καθισμάτων (2/3/2), ακόμη περισσότερο χώρο αποσκευών . Με πέντε άτομα ως επιβάτες, η μέγιστη χωρητικότητα χώρου αποσκευών είναι 1.340 λίτρα (φορτωμένο έως το πάνω άκρο της πλάτης των πίσω καθισμάτων).

Ακόμη και με επτά άτομα, η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών εξακολουθεί να φτάνει τα 306 λίτρα. Εάν οι πλάτες και των πέντε καθισμάτων της δεύτερης και της τρίτης σειράς αναδιπλωθούν, ο όγκος του χώρου αποσκευών αυξάνεται εντυπωσιακά, στα 2.469 λίτρα. Κοινώς, παιδική χαρά!

Ο οδηγός έχει στα χέρια του μια νέα γενιά συστήματος Infotainment με διαισθητική πλοήγηση στο μενού και πολύ γρήγορη υπολογιστική ισχύ. Η οθόνη αφής του συστήματος έχει πλέον μέγεθος 12,9 ίντσες!

Στα εξοπλιστικά ατού ξεχωρίζει ο νέος φωνητικός βοηθός IDA, που λειτουργεί με φυσικές φωνητικές εντολές. Επίσης, ο καινοτόμος φωνητικός βοηθός IDA διαθέτει επιπλέον ενσωμάτωση ChatGPT (AI/τεχνητή νοημοσύνη).

Το νέο Γερμανικό μοντέλο που είναι ταμμένο στις μεγάλες διαδρομές θα μπορούσε δικαιωματικά να έχει τον τίτλο …δώσ΄του ταξίδια!

Ηλεκτροκίνητα, αλλά με άνεση χάρη στη μεγάλη αυτονομία που σε βάζει σε σκέψεις τα Σαββατοκύριακα να προγραμματίζεις διαδρομές και σταθμούς φόρτισης (εδώ η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εύκολη υπόθεση ώστε να αλωνίζεις όλη την Ελλάδα χωρίς κόπο).

Στην πράξη ο οδηγός έχει στη διάθεση του μια νέα μπαταρία 86 kWh που η εταιρεία καυχιέται ότι του δίνει απλόχερα 487 km. Στο ταξίδι η ομαλότητα του ηλεκτρομοτέρ είναι εξαιρετική με τα γνώριμα “αρπάγματα¨ που το τροφοδοτούν στα δύσκολα επαρχιακά “κομμάτια” να γίνονται πιο εύκολα για τον οδηγό. Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή από 10% σε 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε κάτι λιγότερο από 30 λεπτά, χάρη στη δυνατότητα φόρτισης έως 200 kW. Τα άλογα κάτω από το καπό άφθονα για να μην έχεις δισταγμούς και περιορισμούς στο ταξίδι. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 286 PS, με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

Ο εξοπλισμός είναι κορυφαίος, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων LED φωτιστικά σώματα, αυτόματο κλιματισμό, συστήματα υποβοήθησης οδηγού όπως Lane Assist και Front Assist, καθώς και δυνατότητα συνδεσιμότητας με Apple CarPlay και Android Auto.

Σε τιμή υπολογίστε ότι κοστίζει περίπου 50+ χιλιάδες ευρώ, στην έκδοση με το μακρύ μεταξόνιο και το …μακροσκελή εξοπλισμό.