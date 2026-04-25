h μάρκα παρουσίασε επίσημα το GEN4, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο επόμενης γενιάς της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026/27 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E.

Το αυτοκίνητο GEN4 εισάγει αρκετές βασικές καινοτομίες. Ενώ η πλατφόρμα GEN3 απέδιδε έως και 300 kW στον πίσω άξονα σε τυπικές συνθήκες και έως 350 kW σε τετρακίνηση κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και της λειτουργίας Attack Mode, η GEN4 εισάγει μόνιμη τετρακίνηση με 450 kW σε τυπικές συνθήκες αγώνα και έως 600 kW στις κατατακτήριες δοκιμές και τη λειτουργία Attack . Παράλληλα, η ικανότητα αναγεννητικής πέδησης αυξάνεται από περίπου 600 kW σε 700 kW, ενισχύοντας περαιτέρω την απόδοση και την ανάκτηση ενέργειας.

Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη Formula E. Συνδυάζοντας αυξημένη ισχύ, βελτιωμένη πρόσφυση και μεγαλύτερη αεροδυναμική ευελιξία, η GEN4 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πιο ανταγωνιστικούς και στρατηγικά πιο ενδιαφέροντες αγώνες.