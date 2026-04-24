Η EuroLeague ανακοίνωσε τις δύο κορυφαίες πεντάδες της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς τόσο ο Κέντρικ Ναν όσο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συμπεριλήφθηκαν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε εξαιρετική σεζόν, ολοκληρώνοντας με υψηλά νούμερα σε πόντους, ασίστ και συνολική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του, ενώ αντίστοιχα ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του στην επίθεση.
Πλάι στους δύο περιλαμβάνονται οι Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, Γουέιντ Μπόλντουιν και ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης Έντι Ταβάρες, συνθέτοντας μια πεντάδα με μεγάλη ποιότητα και ισχυρή παρουσία σε όλες τις θέσεις.
The 2025-26 All-EuroLeague Second Team
🔷 Wade Baldwin IV from @FBBasketbol
🔷 Tyler Dorsey from @Olympiacos_BC
🔷 Talen Horton-Tucker from @FBBasketbol
🔷 Kendrick Nunn from @Paobcgr
🔷 Walter Tavares from @RMBaloncesto #EveryGameMatters
— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026