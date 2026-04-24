Τιμές εκτός πραγματικότητας για τα εισιτήρια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τις ευλογίες της FIFA.

Η ιστοσελίδα μεταπώλησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας διαθέτει τέσσερα εισιτήρια για τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ έναντι 2,3 εκατ. δολαρίων έκαστο!

Για την ακρίβεια κάθε ένα από τα τέσσερα «χρυσά» εισιτήρια για θέσεις που βρίσκονται στο κάτω διάζωμα του σταδίου MetLife, πίσω από την εστία, κοστίζουν 2.299.998,85 δολάρια (περίπου 1,97 εκατ. ευρώ).

Η FIFA δεν ελέγχει τις τιμές ζήτησης στην Αγορά Μεταπώλησης/Ανταλλαγής, αλλά εισπράττει προμήθεια αγοράς 15% από τον αγοραστή κάθε εισιτηρίου και προμήθεια μεταπώλησης 15% από τον πωλητή.

Αυτό σημαίνει ότι η FIFA θα κερδίσει 690.000 δολάρια αν ένα από τα εισιτήρια του τελικού πουληθεί στα 2,3 εκατομμύρια δολάρια κατά τη μεταπώληση.

Μια άλλη θέση για τον τελικό στο κάτω διάζωμα, που αναφέρεται ως εύκολης πρόσβασης, πωλείται στην τιμή των 207.000 δολαρίων, ενώ μια θέση κατηγορίας δύο στην τελευταία σειρά του ανώτερου τρίτου διαζώματος πωλείται στην τιμή των 138.000 δολαρίων. Λίγα μέτρα πιο πέρα, μια άλλη θέση έχει τιμή ζήτησης 23.000 δολαρίων.

Τα εισιτήρια με τη χαμηλότερη τιμή για τον τελικό που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη στην Αγορά Μεταπώλησης/Ανταλλαγής ήταν 10.923,85 δολάρια για τέσσερις θέσεις τέσσερις σειρές από την κορυφή του άνω διαζώματος πίσω από ένα τέρμα.

Επισήμως το ακριβότερο εισιτήριο για τον τελικό κοστίζει 10.990 δολάρια.

Τον Ιανουάριο, το πιο ακριβό εισιτήριο στην Αγορά Μεταπώλησης/Ανταλλαγής είχε κοστολογηθεί στα 230.000 δολάρια.

Σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, η τιμή των εισιτηρίων μεταπώλησης περιορίστηκε στην ονομαστική αξία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, η FIFA έκανε χαμηλότερη μείωση στα τέλη, χρεώνοντας στον αγοραστή και τον πωλητή 5% ή 2 Ριάλ Κατάρ (0,50 δολάρια).