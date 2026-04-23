Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet αποτελεί ο Σάββας Παντελίδης, καθώς η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Ο Έλληνας τεχνικός αποχωρεί μαζί με το προπονητικό του επιτελείο, με τη διοίκηση της ΑΕΛ να προχωρά άμεσα σε αλλαγή σελίδας, έχοντας ήδη στραφεί στην επόμενη ημέρα.
Προς Φέστα η τεχνική ηγεσία
Όπως όλα δείχνουν, εκτός απροόπτου, τη θέση του Παντελίδη αναμένεται να αναλάβει ο Τζιανλούκα Φέστα, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον σύλλογο και φαντάζει ως ο επικρατέστερος για να καθίσει στον πάγκο.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet
Η ΠΑΕ στην επίσημη τοποθέτησή της ανέφερε:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».
