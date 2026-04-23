Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ βρίσκονται στην τελική φάση της προετοιμασίας τους για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι δύο φιναλίστ αναμένεται να φτάσουν στον Βόλο την Παρασκευή (24/4), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει τις τελευταίες προπονήσεις και τις καθιερωμένες δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Πρώτος θα πατήσει τον αγωνιστικό χώρο ο ΟΦΗ, καθώς η προπόνησή του έχει προγραμματιστεί για τις 17:30.

Στις 18:45 θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ από πλευράς ΟΦΗ θα μιλήσουν οι Χρήστος Κόντης και Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 19:30 με την τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση που θα αναδείξει τον φετινό Κυπελλούχο Ελλάδας.