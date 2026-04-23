Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην ΑΕΛ Novibet μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League. Η ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Σάββα Παντελίδη από την τεχνική ηγεσία, μετά τις συνεχόμενες απογοητευτικές εμφανίσεις. Στο μικρό αυτό πρωτάθλημα των 10 αγωνιστικών, οι Θεσσαλοί μετρούν τρεις ήττες και μία ισοπαλία, βρίσκοντας την ομάδα στη ζώνη του υποβιβασμού, μόλις ένα βαθμό πίσω από την σωτηρία. Η διοίκηση κρίνει πως χρειάζεται άμεσα παρέμβαση για να αναστραφεί η κατάσταση.

Το κλίμα στην ΑΕΛ Novibet είναι εδώ και καιρό τεταμένο, με τους φιλάθλους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την εικόνα της ομάδας και τις επιλογές της διοίκησης. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Αχιλλέας Νταβέλης, πιστεύει ότι μία αλλαγή προπονητή πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τον Πανσερραϊκό στη Λάρισα μπορεί να φέρει νέα δυναμική και να αλλάξει άρδην την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια.