Η κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μινι ποδοσφαίρου (Socca Euro 2026) έφερε την Ελλάδα αντιμέτωπη με σκληρούς αντιπάλους, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, αλλά και τις απαιτήσεις για να φτάσει ξανά στην κορυφή.

Στα κεντρικά της Αλβανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στα Τίρανα, παρουσία του Προέδρου της ISF Κρίστοφ Κέχι και του Προέδρου της Αλβανίας Αρμάντ Ντούκα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομίλων του Socca Euro 2026, που θα διεξαχθεί από 20 έως 24 Μαΐου. Οι επτά όμιλοι της διοργάνωσης διαμορφώθηκαν με αντιπάλους υψηλής δυναμικότητας και έντονης ανταγωνιστικότητας.

Η Ελλάδα προήλθε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποτέλεσμα της σταθερής και εντυπωσιακής πορείας της τα τελευταία χρόνια. Το ελληνικό συγκρότημα έχει εδραιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο του socca, τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά, αποτελώντας σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.

Ο όμιλος στον οποίο κληρώθηκε είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, με αντιπάλους τη Γαλλία (δεύτερο γκρουπ), τη Γεωργία (τρίτο) και την Ολλανδία (τέταρτο). Τέσσερις ομάδες με διαφορετικά στυλ παιχνιδιού αλλά κοινό χαρακτηριστικό την έντονη ανταγωνιστικότητα. Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν νοκ-άουτ, καθώς η πρόκριση αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διεκδικήσει υψηλές θέσεις.

Η διοργάνωση αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στην Αλβανία. Οι διοργανωτές προετοιμάζουν με πυρετώδεις ρυθμούς κάθε λεπτομέρεια, από τις εγκαταστάσεις μέχρι την τηλεοπτική κάλυψη, ενώ όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από την Cosmote TV, φέρνοντας το τουρνουά στους φιλάθλους.

Η ελληνική ομάδα, που έχει ήδη ανακοινώσει το ρόστερ της, ολοκληρώνει την προετοιμασία της, δίνοντας έμφαση στη χημεία των παικτών και στις τακτικές επιλογές του τεχνικού επιτελείου. Η αρχή του τουρνουά θα κρίνει πολλά, καθώς κάθε λεπτό στο γήπεδο έχει σημασία.

Αν και ο ελληνικός όμιλος τραβά τα βλέμματα, ο δεύτερος όμιλος ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδό του, με Κροατία, Αγγλία, Ισπανία και Τσεχία να συνθέτουν μια… μικρή τελική φάση. Ο έβδομος όμιλος περιλαμβάνει το Καζακστάν, νούμερο ένα στο ranking, απέναντι σε Ουκρανία, Λετονία και Πορτογαλία, ενώ η Κύπρος θα αντιμετωπίσει την Αλβανία, την Τουρκία και τη Σλοβενία.

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν δύσκολο δρόμο, γεμάτο απαιτήσεις, αλλά και με μια ακόμα ευκαιρία να επιβεβαιώσει την ισχυρή της παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του socca. Τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η ομάδα ξέρει να επιβιώνει σε «ομίλους φωτιάς» και πολλές φορές να ξεχωρίζει, φέρνοντας υπερηφάνεια στους φιλάθλους της.