Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Παντελής Μπούτσκος: «Το τρόπαιο θα κριθεί στις λεπτομέρειες – πάμε να πολεμήσουμε στο Μπιλμπάο»
Ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντική νίκη με 79-73 απέναντι στη Μπιλμπάο στην PAOK Sports Arena, στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παντελής Μπούτσκος εμφανίστηκε ικανοποιημένος στη συνέντευξη Τύπου, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του για την προσπάθεια και τη συγκέντρωσή τους. […]
Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Μονακό θα παίξει την Παρασκευή με την Μπαρτσελόνα και τελικό Κυπέλλου μετά από… 23 ώρες
Η Μονακό βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο παράλογα προγράμματα της σεζόν, με δύο κρίσιμα ματς μέσα σε λιγότερο από 23 ώρες που πρακτικά δεν αφήνουν καν περιθώριο ανάσας. Η ομάδα του Πριγκιπάτου, μετά το απαιτητικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καλείται την Παρασκευή (24/4) να παίξει «τελικό» για την 8η θέση της EuroLeague απέναντι […]
ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73: Ο τρομερός Μπέβερλι έδωσε την νίκη στον Δικέφαλο του βορρά
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο και σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 79-73 σε ένα «καυτό» PAOK Sports Arena. Οι Θεσσαλονικείς ταξιδεύουν πλέον στην Ισπανία με προβάδισμα έξι πόντων, ενόψει της ρεβάνς του FIBA Europe Cup στο Bilbao Arena. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε τον […]
ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: Η καυτή ατμόσφαιρα στο Παλατάκι (vids)
Ο ΠΑΟΚ και η Μπιλμπάο αναμετρούνται αυτή την στιγμή στο PAOK Sports Arena στον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup. Όπως ήταν αναμενόμενο, το «Παλατάκι» βράζει από τους οπαδούς του «Δικέφαλου του βορρά», με τους 8.000 φίλους του ΠΑΟΚ να εμψυχώνουν την ομάδα τους συνεχώς, θέλοντας να συμβάλουν όσο μπορούν και οι ίδιοι στην προσπάθεια […]
H βαθμολογία της Basket League μετά την επικράτηση του Περιστερίου κόντρα στον Άρη
Το Περιστέρι επικράτησε ενάντια στον Άρη με 78-75, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 14-10 και αφήνοντας τον Άρη στο 13-10. Ωστόσο, με τον πρώτο αγώνα να έχει λήξει 81-76 υπέρ των Θεσσαλονικιών, οι κιτρινόμαυροι χρειάζονται να νικήσουν τον ουραγό Πανιώνιο την τελευταία αγωνιστική για να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού […]