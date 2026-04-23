Μια δεκαετία μετά το παραμυθένιο πρωτάθλημα που σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, η Λέστερ ζει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Το 2-2 απέναντι στη Χαλ επιβεβαίωσε τον υποβιβασμό, με τις «Αλεπούδες» να αποχαιρετούν την Championship και να οδηγούνται στην League One για πρώτη φορά μετά το 2009.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Λουκ Τόμας έδωσε προσωρινό προβάδισμα στη Λέστερ στο 54’, όμως η χαρά κράτησε λίγο, καθώς η ισοφάριση ήρθε σύντομα, σφραγίζοντας ουσιαστικά τη μοίρα της ομάδας. Για τον 24χρονο αμυντικό, πάντως, το πλήγμα έχει και προσωπική διάσταση.

Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του μοιάζουν με… εφιάλτη, αφού έχει συνδεθεί με συνεχόμενους υποβιβασμούς. Ξεκινώντας από τη Λέστερ τη σεζόν 2022/23, όταν η ομάδα έπεσε από την Premier League υπό τον Ντιν Σμιθ, συνέχισε με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ του Κρις Γουάιλντερ, η οποία επίσης δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Οι επόμενες δύο χρονιές τον βρήκαν ξανά στη Λέστερ, με την πτώση να συνεχίζεται, αυτή τη φορά μέχρι και την τρίτη κατηγορία.

Luke Thomas has now been relegated in four consecutive seasons. Leicester 22/23 Sheff United 23/24* Leicester 24/25 Leicester 25/26. *loan terminated half-way through the season. pic.twitter.com/tUXkeVEUBn — Leicester Xtra (@XtraLeicester) April 22, 2026

Έτσι, είτε δίκαια είτε άδικα, το όνομα του Τόμας έχει αρχίσει να συνδέεται με μια ανεπιθύμητη «παράδοση», σε μια πορεία που δύσκολα περνά απαρατήρητη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.