Δείτε εικόνες από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των παικτριών του Παναθηναϊκού αμέσως μετά την κατάκτηση της Volley League γυναικών, με το «τριφύλλι» να σηκώνει το τρόπαιο μέσα σε έντονα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η αντίδραση της αρχηγού Πέννυς Ρόγκα, η οποία δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, συγκινώντας συμπαίκτριες, τεχνικό επιτελείο και κόσμο, σε μια εικόνα που αποτύπωσε το βάρος και τη σημασία της επιτυχίας.