Ο Ράφαελ Λεάο τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στα φερόμενα πάρτι με συνοδούς πολυτελείας στην Ιταλία, όπου αναφέρονται και άλλοι ποδοσφαιριστές της Serie A.

Οι αποκαλύψεις της «Footmercato» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον Πορτογάλο άσο της Μίλαν να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο νομικός του εκπρόσωπος έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του.

Ο Λεάο τόνισε επίσης πως οι ποδοσφαιριστές, πέρα από επαγγελματίες αθλητές, είναι πάνω απ’ όλα άνθρωποι και αξίζουν τον απαιτούμενο σεβασμό, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του.