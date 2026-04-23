Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα στην Ευρώπη, τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα (HEV) αναδείχθηκαν σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αγοράς, καταλαμβάνοντας το 34,5% των συνολικών πωλήσεων με περισσότερες από 3,7 εκατομμύρια μονάδες.

Σε αυτή την χαρισματική οικογένεια ανήκει και μια νέα παρουσία . Ειδικότερα, στην αγορά των plug in υβριδικών μοντέλων εισήλθε με αξιώσεις η Geely, με το Starray EM-i ένα σύγχρονο μεσαίο SUV 4,7 μέτρων , που φέρει την πέμπτης γενιάς αρχιτεκτονική GEA (Global Intelligent New Energy Architecture) της Geely.

Όπως τόνισε η φίρμα στην πρώτη παρουσία του μοντέλου οι διαστάσεις του, το τοποθετούν στην καρδιά των μεσαίων SUV. Έχει μήκος 4,7μέτρα και μεταξόνιο 2.755 χιλιοστών, κάτι που επιφυλάσσει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές.

Ο χώρος αποσκευών προσφέρει στάνταρ χωρητικότητα 428L, συμπληρωμένη από κρυφό κάτω δάπεδο 100L. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φορτίου φτάνει τα 2.065L, εξισορροπώντας τέλεια τις καθημερινές ανάγκες και τα μακρινά ταξίδια.

Οι εκδόσεις με την μικρότερη μπαταρία των 18,4 kWh προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία 943 χιλιόμετρα. Στο ταξίδι, το νέο μοντέλο έχει δυναμικά χαρακτηριστικά, με το μοτέρ να προσφέρει γραμμική λειτουργία, κρατώντας τις αυτονομίες που αναφέρει το εργοστάσιο. Η κορυφαία έκδοση Ultra με μπαταρία 29,8 kWh αγγίζει τα 136 χιλιόμετρα ηλεκτρικής λειτουργίας και σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα συνολικής αυτονομίας. Η φόρτιση σε ταχύτητα 30 kW διαρκεί περίπου 20 λεπτά για 30%-80%, ενώ στην Ultra ανεβαίνει στα 60 kW, μειώνοντας τον χρόνο στα 16 λεπτά. Στην Ελλάδα κοστίζει από 32.990 ευρώ.