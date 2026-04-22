Το Περιστέρι πήρε μια σπουδαία και δραματική νίκη απέναντι στον Άρη, επικρατώντας με 78-75 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως ο Άρης επέστρεψε δυναμικά και έβαλε δύσκολα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με το ματς να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι άντεξαν σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, ωστόσο δεν κατάφεραν να «χτίσουν» διαφορά απέναντι στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι παρέμειναν κοντά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης (σ.σ. στο πρώτο παιχνίδι είχαν επικρατήσει με 81-76).

Ο αγώνας

Το Περιστέρι μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς προβάδισμα, φτάνοντας μέχρι το 7-2 με πρωταγωνιστές τους Καρντένας και Νίκολς. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και το 21-14, όμως ο Άρης αντέδρασε στο φινάλε της πρώτης περιόδου, μειώνοντας σε 21-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Άρης προσπάθησε να βρει λύσεις με την είσοδο του Μήτρου-Λονγκ και τη βοήθεια του Μπράις Τζόουνς, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, το Περιστέρι διατήρησε τον έλεγχο με σωστές επιλογές από την περιφέρεια και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 45-39.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, το Περιστέρι ανέβασε ξανά τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι το 61-47. Ωστόσο, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έδειξε χαρακτήρα, «ροκάνισε» τη διαφορά με υπομονή και σωστές επιλογές και με ένα σερί 10-0 στο τέλος της τρίτης περιόδου πλησίασε στον πόντο (63-61).

Στην τέταρτη περίοδο, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Μήτρου-Λονγκ έδωσε προβάδισμα στον Άρη μέχρι και το +9 (65-69), όμως το Περιστέρι αντέδρασε, με τον Φαν Τούμπεργκεν να μειώνει και τον Καρντένας να δίνει ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στα τελευταία λεπτά, το Περιστέρι διαχειρίστηκε καλύτερα την πίεση και έφτασε σε μια πολύτιμη νίκη με 78-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75