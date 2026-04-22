Ο Ατρόμητος «άλωσε» τις Σέρρες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας 4-0 του Πανσερραϊκού στο Δημοτικό Γήπεδο, για την 4η αγωνιστική των playouts της Super League.

Οι Περιστεριώτες καθάρισαν ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό τους και εκμεταλλευόμενοι κάθε αδράνεια της άμυνας των γηπεδούχων. Ο Μίχορλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο Μπάκου, που με δύο τέρματα (31’ και 69’) «σφράγισε» την κυριαρχία του Ατρομήτου, ενώ ενδιάμεσα ο Πνευμονίδης στο 37’ είχε ήδη γράψει το 0-3, μετατρέποντας το ματς σε διαδικαστικό.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6’, όταν μετά από εξαιρετική συνεργασία ο Μίχορλ βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1.

Ο Ατρόμητος δεν έριξε ρυθμό και στο 31’ ήρθε το 0-2: ο Πνευμονίδης έκανε ατομική ενέργεια από αριστερά, το σουτ του σταμάτησε στο δοκάρι και ο Μπάκου πήρε το «ριμπάουντ» σκοράροντας σε κενή εστία.

Στο 37’ ο ίδιος ο Πνευμονίδης συνέχισε το προσωπικό του σόου, με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή για το 0-3, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς από το πρώτο μέρος. Στο 40’ ο Μπάκου είχε την ευκαιρία για τέταρτο γκολ πριν την ανάπαυλα, όμως ο Τιναλίνι απέκρουσε το πέναλτι.

Δεύτερο ημίχρονο

Στην επανάληψη ο Ατρόμητος έριξε ρυθμούς, χωρίς όμως να χάσει τον έλεγχο του αγώνα. Παρέμεινε επικίνδυνος και στο 69’ ο Μπάκου «χτύπησε» ξανά, περνώντας ανενόχλητος και πλασάροντας για το 0-4.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να πετύχει το γκολ της τιμής στο 82’, όμως το τέρμα του Ριέρα ακυρώθηκε ως οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Λύραζτης, Καλίνιν, Δοϊρανλής, Σαλάμ, Μπρουκς, Τεϊσέιρα, Μασκανάκης

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μήτογλου, Ούρονεν, Μουντές, Τσιγγάρας, Μουτσουσαμί, Ουκάκι, Μίχορλ, Πνευμονίδης, Μπάκου