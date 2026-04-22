Ο Οφέρ Γιανάι επέλεξε να αναγνωρίσει δημόσια την αξία του Πέδρο Μαρτίνεθ, λίγους μήνες μετά τον διάλογο που είχαν ανοίξει κατά τη διάρκεια της σεζόν στη EuroLeague.

Ο προπονητής της Βαλένθια αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της χρονιάς στη διοργάνωση, με τον ισχυρό άνδρα της Χάποελ να σπεύδει να του αποδώσει τα εύσημα μέσω ανάρτησης στα social media.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του Γιανάι ανέφερε: «Συγχαρητήρια Πέδρο Μαρτίνεθ, είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν. Καλή τύχη στα playoffs, πιστεύω σε εσένα».