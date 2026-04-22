Ο Χρήστος Μουζακίτης θυμήθηκε τη μεγάλη στιγμή της καριέρας του, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την κατάκτηση του Youth League από την Κ19 του Ολυμπιακού.

Ο νεαρός μέσος, που είχε συμβάλει στην πορεία προς τον ευρωπαϊκό τίτλο, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τη βραδιά της απονομής, στην οποία φορά το μετάλλιο και κρατά στην αγκαλιά του το τρόπαιο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε χαρακτηριστικά «Σαν να μην πέρασε μια μέρα… 2 χρόνια πριν», εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την ιστορική επιτυχία που παραμένει ζωντανή στη μνήμη και αποτελεί ορόσημο για την καριέρα του και τον σύλλογο.