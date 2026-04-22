Αναστάτωση επικράτησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα για τη La Liga, όταν λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε σοβαρό ιατρικό περιστατικό στις εξέδρες του γηπέδου.

Φίλαθλος της Θέλτα αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση τόσο από τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων όσο και από το προσωπικό του γηπέδου, που έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Το παιχνίδι διακόπηκε για περισσότερα από 15 λεπτά, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η επέμβαση ήταν άμεση και συντονισμένη, ενώ ο φίλαθλος τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου για να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο.