Με τα playoffs της EuroLeague να μπαίνουν στην τελική ευθεία και τα περισσότερα ζευγάρια να έχουν ήδη διαμορφωθεί, η διοργάνωση προχώρησε στον καθορισμό του πλήρους προγράμματος για τα Game 3 και Game 4. Μοναδική εκκρεμότητα παραμένει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού, γεγονός που επηρεάζει και τον τελικό ορισμό των εκτός έδρας αναμετρήσεων των «ερυθρολεύκων».

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως τη δεύτερη εβδομάδα της σειράς αποφεύγεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή αγώνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, κάτι που δεν συνέβη στην πρώτη εβδομάδα των Play-Offs, όταν οι αναμετρήσεις τους είχαν συμπέσει χρονικά. Η αλλαγή αυτή προσφέρει καλύτερη τηλεοπτική και αγωνιστική ισορροπία στο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα των Play-Offs

Game 1

Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (28/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)

Game 2

Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (30/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)

Game 3

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (5/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (5/5, 19:00)

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (6/5, 20:00)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4 (αν χρειαστεί)

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (7/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (8/5, 20:00)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)