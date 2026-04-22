Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) στη Θεσσαλονίκη, με την παρουσία του στην πόλη να οφείλεται σε οικογενειακούς λόγους. Η αιφνίδια άφιξή του συνδέεται με την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του αδελφού του, Παύλου, ο οποίος τελικά απεβίωσε.

Ο Παύλος Σαββίδης, μεγαλύτερος αδελφός του Ιβάν, νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασής του και μετέβη άμεσα στην πόλη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ο Παύλος Σαββίδης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, χάνοντας τη μάχη που έδινε.