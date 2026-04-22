Η αποστολή του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό στέφθηκε με επιτυχία, καθώς οι «Πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και πήραν μια σημαντική νίκη με σκορ 87-79 που τους δίνει ώθηση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να δίνει από νωρίς το στίγμα της προσέγγισης που θέλει από την ομάδα του.

Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε πως, εφόσον ο Παναθηναϊκός αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του, το πλεονέκτημα έδρας δεν θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

Όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το ‘κλειδί’. Τώρα προκριθήκαμε στα playoffs, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μία ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές.

Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100% εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας ή όχι».