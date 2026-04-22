Άκρως σημαντικό τρίποντο στην προσπάθειά του για παραμονή στην Super League πήρε ο Αστέρας Τρίπολης ενάντια στον Παναιτωλικό, καθώς επικράτησε των Αγρινιωτών με 2-1 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Σε συνδυασμό με την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Ατρόμητο και την ισοπαλία της ΑΕΛ με την Κηφισιά, οι Αρκάδες βρίσκονται εκτός της ζώνης του υποβιβασμού, όντας ένα πόντο μπροστά.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο δυνατά και απείλησε νωρίς με τον Άλεξιτς, όμως ο Παπαδόπουλος κράτησε το μηδέν.

Στο 13’ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ, όταν μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας ο Ρόσα εκτέλεσε από κοντά για το 0-1.

Η απάντηση του Αστέρα AKTOR ήταν άμεση, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει αρχικά, αλλά τον Μπαρτόλο να παίρνει το ριμπάουντ και να ισοφαρίζει.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό, είχαν καλές στιγμές με Μακέντα και διαμαρτυρίες για πέναλτι, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου ο Έντερ σημάδεψε το δοκάρι, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε με ένταση και πίεσε, δημιουργώντας αρκετές τελικές μέχρι να έρθει η φάση του 62’. Ένα λάθος στον άξονα έδωσε την ευκαιρία στον Μπαρτόλο να κλέψει και να βγάλει κάθετη πάσα στον Μακέντα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Από εκεί και πέρα οι Αρκάδες διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμα και δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα, μέχρι το 87’ όταν ο διαιτητής έδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Οκό στον Μπάτζι μετά από εξέταση VAR. Ο Ρόσα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας τη νίκη για τον Αστέρα AKTOR.