Η Λέστερ γνώρισε ακόμη μία δύσκολη σεζόν, με την ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Χαλ να «σφραγίζει» και τυπικά τον υποβιβασμό της στην League One, δέκα χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση της Premier League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, αρκετοί παίκτες της ομάδας πλησίασαν τους φιλάθλους για να δώσουν εξηγήσεις, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης. Ωστόσο, το κλίμα παρέμεινε ιδιαίτερα φορτισμένο.

‘You’ve got Harry Winks, who’s on 90k a week, walking and had the cheek to call us C*NTS last week…’ The Leicester fans speaking to Hamza Choudhury following the clubs back to back relegations, now confirmed tonight. 🎥 – @_joshhollandd pic.twitter.com/tajwwfMFhK — george (@StokeyyG2) April 21, 2026

Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν έφερε ηρεμία, καθώς οι αντιδράσεις των οπαδών ήταν έντονες.

Σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ακούστηκαν φωνές και παράπονα προς τους παίκτες, με αναφορές στα υψηλά συμβόλαια και την εικόνα της ομάδας, αποτυπώνοντας την οργή που επικρατεί στις τάξεις του κόσμου.

Το κλίμα στη Λέστερ παραμένει βαρύ, με τον σύλλογο να καλείται πλέον να διαχειριστεί μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του.