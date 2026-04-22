Η Λέστερ γνώρισε ακόμη μία δύσκολη σεζόν, με την ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Χαλ να «σφραγίζει» και τυπικά τον υποβιβασμό της στην League One, δέκα χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση της Premier League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, αρκετοί παίκτες της ομάδας πλησίασαν τους φιλάθλους για να δώσουν εξηγήσεις, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης. Ωστόσο, το κλίμα παρέμεινε ιδιαίτερα φορτισμένο.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν έφερε ηρεμία, καθώς οι αντιδράσεις των οπαδών ήταν έντονες.

Σε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ακούστηκαν φωνές και παράπονα προς τους παίκτες, με αναφορές στα υψηλά συμβόλαια και την εικόνα της ομάδας, αποτυπώνοντας την οργή που επικρατεί στις τάξεις του κόσμου.

Το κλίμα στη Λέστερ παραμένει βαρύ, με τον σύλλογο να καλείται πλέον να διαχειριστεί μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του.

