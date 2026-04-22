Η ένσταση του Παναθηναϊκού απορίφθηκε, με αποτέλεσμα ο Αθηναϊκός να στεφθεί πρωταθλητής στην Α1 γυναικών.

Με ανακοίνωση του, ο Παναθηναϊκός ΑΟ ξεκαθάρισε ότι ο κύριος στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση τροπαίων στα γήπεδα και όχι μέσω αποφάσεων ή διακυβερνητικών διαδικασιών. Η ομάδα υπογραμμίζει τη σημασία της αθλητικής ακεραιότητας και της προσπάθειας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.

Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση τονίζει την ενότητα μεταξύ διοίκησης και φιλάθλων, διαβεβαιώνοντας πως όλοι οι εμπλεκόμενοι παραμένουν αλληλέγγυοι και επικεντρωμένοι στην επιτυχία της ομάδας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του μεγαλύτερου και πολυνίκη ελληνικού Συλλόγου, έχει πρώτιστη υποχρέωση την προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του ΑΟ. Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας.