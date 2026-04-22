Περίπατος για τη Λανς στο Κύπελλο Γαλλίας. Θριάμβευσε κόντρα στην Τουλούζ και οι οπαδοί της το χάρηκαν και με το παραπάνω. Νίκη με σκορ 4-1 και πρόκριση στον τελικό μετά από 28 χρόνια.
— Racing Club de Lens (@RCLens) April 21, 2026
Απίθανο σκηνικό σημειώθηκε με τη λήξη του αγώνα στο χορτάρι του γηπέδου της, μιας και μετά το 1998 βρίσκεται ξανά μπροστά σε μεγάλη πρόκληση.
Η απίθανη Λανς κατάφερε από νωρίς να μπει στο σωστό δρόμο. Γκολ-πέναλτι ο Τοβέν στο 5′ και 1-0. Άμεσα το 2-0 με τον Σεντ Μάξιμεν στο 18′.
Η Τουλούζ πήγε να απαντήσει και τα κατάφερε στο 21′ με το 1-2 του Χιντάλγκο. Άμεση αποκατάσταση της τάξης και 3-1 οι γηπεδούχοι με τον Ουντόλ (35′). Ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο.
Το τελικό 4-1 σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Λανς κατέβασε μεν ταχύτητα, η Τουλούζ δεν απείλησε ποτέ, αλλά ο Τόμασον φρόντισε να “κλειδώσει” τη νίκη με γκολ στο 74′.
— Racing Club de Lens (@RCLens) April 22, 2026