Περίπατος για τη Λανς στο Κύπελλο Γαλλίας. Θριάμβευσε κόντρα στην Τουλούζ και οι οπαδοί της το χάρηκαν και με το παραπάνω. Νίκη με σκορ 4-1 και πρόκριση στον τελικό μετά από 28 χρόνια.

Απίθανο σκηνικό σημειώθηκε με τη λήξη του αγώνα στο χορτάρι του γηπέδου της, μιας και μετά το 1998 βρίσκεται ξανά μπροστά σε μεγάλη πρόκληση.

Η απίθανη Λανς κατάφερε από νωρίς να μπει στο σωστό δρόμο. Γκολ-πέναλτι ο Τοβέν στο 5′ και 1-0. Άμεσα το 2-0 με τον Σεντ Μάξιμεν στο 18′.

Η Τουλούζ πήγε να απαντήσει και τα κατάφερε στο 21′ με το 1-2 του Χιντάλγκο. Άμεση αποκατάσταση της τάξης και 3-1 οι γηπεδούχοι με τον Ουντόλ (35′). Ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο.

Το τελικό 4-1 σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Λανς κατέβασε μεν ταχύτητα, η Τουλούζ δεν απείλησε ποτέ, αλλά ο Τόμασον φρόντισε να “κλειδώσει” τη νίκη με γκολ στο 74′.